Vomero, sfondati finestrini e fari a tutte le auto in strada: sorpresa a Pasqua in viale Raffaello

Finestrini spaccati, fanalini distrutti e rubati, carrozzerie sfregiate alle auto in sosta in viale Raffaello al Vomero. Una amara sorpresa di Pasqua per gli abitanti della zona, che questa mattina hanno ritrovato le proprie vetture parcheggiate nel viale sotto casa vandalizzate e deturpate. Non è la prima volta, purtroppo, che le strade del Vomero diventano oggetto di incursioni di balordi, che prendono di mira le auto in sosta. Diversi proprietari hanno segnalato l'accaduto alle autorità e adesso si cercano le immagini delle telecamere della zona per individuare i responsabili.

"Scenario desolante, portati via anche i fari

"Uno scenario desolante – commenta il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli – vetri infranti, portiere scardinate, fari asportati e abitacoli depredati. Quella che doveva essere una tranquilla giornata festiva si è trasformata in un incubo per decine di proprietari di auto. Una vera e propria incursione criminale notturna che ha colpito indistintamente numerosi veicoli in sosta, lasciando dietro di sé una scia di danni ingenti e un profondo senso di impotenza tra i cittadini, che hanno prontamente segnalato l’accaduto".

Sulla vicenda interviene anche Rino Nasti, consigliere della V Municipalità: "Siamo di fronte all'ennesimo episodio di criminalità predatoria che conferma come il Vomero, e l'intera città di Napoli, siano ormai percepiti dai delinquenti come terra di nessuno. Le immagini che ci arrivano da Viale Raffaello sono spaventose: auto cannibalizzate chirurgicamente per alimentare il mercato nero dei ricambi e atti di vandalismo gratuito. I cittadini sono stanchi di sentirsi sotto assedio nelle proprie case e nelle proprie strade".

"Non possiamo accettare che la normalità a Napoli sia il risveglio con i vetri dell'auto in frantumi – concludono i due esponenti ambientalisti – Chiediamo un intervento immediato e concreto: servono pattugliamenti costanti, specialmente nelle ore notturne, e una rete di videosorveglianza realmente funzionante. La propaganda non ferma i ladri; la presenza dello Stato sì. Finché il Governo continuerà ad autocelebrarsi ignorando il grido d'aiuto di territori come il Vomero, la battaglia contro la criminalità sarà persa in partenza".