Vasto incendio ad Agnano, a fuoco la collina: arrivano i pompieri A fuoco la collina di Agnano. Le fiamme hanno divorato la vegetazione arrivando a minacciare anche le case nella zona di via Scarfoglio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un vasto incendio è scoppiato oggi pomeriggio sulla collina di Agnano, nell'area occidentale di Napoli. Le fiamme hanno divorato la vegetazione, propagandosi velocemente anche grazie all'azione del vento e arrivando a minacciare anche le case nella zona di via Scarfoglio. Il rogo e la colonna di fumo che si è levata in cielo erano visibili anche a diversi chilometri di distanza. Anche i cittadini residenti nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta si sono allarmati per quanto stava avvenendo.

Sul posto i vigili del fuoco con intervento anche aereo

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, sia con le autobotti, che con canadair ed elicotteri. Le squadre dei pompieri stanno cercando di spegnere le fiamme per evitare che l'incendio possa propagarsi ulteriormente. Ancora da chiarire l'origine del rogo, se sia stata accidentale o piuttosto ci sia una matrice dolosa. Solo le ulteriori verifiche dei pompieri potranno accertare cosa sia effettivamente avvenuto.

Solo il 25 agosto scorso, un grosso incendio è scoppiato nei pressi delle Terme di Agnano. Una grossa colonna di fumo grigio si è levata in cielo. L'odore acre di bruciato si è avvertito anche nel vicino quartiere di Fuorigrotta, dove c'erano molti cittadini preoccupati. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del comando di Napoli, la Protezione civile della Regione Campania che è intervenuta con un elicottero ed un Canadair. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e l'origine del rogo. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'incendio abbia coinvolto circa 3-4 ettari di terreno, nella zona di Agnano.