Incendio nella zona delle Terme di Agnano, fumo acre anche a Fuorigrotta: arrivano i pompieri Enorme colonna di fumo in cielo. L’odore acre di bruciato avvertito anche a Fuorigrotta. Sul posto pompieri e Protezione Civile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio nei pressi delle Terme di Agnano. Una grossa colonna di fumo grigio si è levata in cielo. L'odore acre di bruciato si è avvertito anche nel vicino quartiere di Fuorigrotta, dove ci sono molti cittadini preoccupati. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del comando di Napoli, la Protezione civile della Regione Campania. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e l'origine del rogo. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'incendio abbia coinvolto circa 3-4 ettari di terreno, nella zona di Agnano.

Foto Fanpage.it

Meno di un mese fa, il 31 luglio scorso, un grosso incendio ha distrutto 50 ettari di Oasi Naturale Protetta del Wwf nella zona di Agnano Astroni. In quel caso, l'incendio, si è poi appurato essere stato originato da alcuni fuochi d'artificio esplosi in una villa per ricevimenti della zona. Intorno alle 23.20 del 31 luglio, infatti, al termine di una cerimonia tenutasi nella villa per eventi, sono state esplose nove batterie di fuochi d'artificio, che hanno illuminato il cielo: alcuni dei razzi, esplosi dal parcheggio della villa, sono finiti però sugli alberi del Cratere degli Astroni. Il rogo ha assunto vaste proporzioni ed è stato necessario mettere in campo un ingente dispiegamento di forze per domarlo: 5 elicotteri, 2 canadair, 70 autobotti, 7 veicoli di soccorso e 66 uomini e donne impegnati tra carabinieri, vigili del fuoco e dipendenti della Regione Campania. Quando l'incendio è stato finalmente domato, è stato stimato che sono andati distrutti 50 ettari di vegetazione nella Riserva Naturale Protetta.