I fuochi d’artificio di una festa incendiano l’Oasi Wwf Astroni a Napoli: bruciati 50 ettari Due persone sono state denunciate dai carabinieri: l’incendio, divampato lo scorso 31 luglio, ha mandato in fumo 50 ettari di vegetazione sul Cratere degli Astroni.

Si è venuti a capo del grosso incendio divampato nella tarda serata dello scorso 31 luglio sul Cratere degli Astroni, ad Agnano, zona occidentale di Napoli: sono stati i fuochi d'artificio esplosi in una villa per ricevimenti della zona a provocare l'enorme rogo, che ha mandato in fumo 50 ettari di vegetazione. Intorno alle 23.20 del 31 luglio, infatti, al termine di una cerimonia tenutasi nella villa per eventi, sono state esplose nove batterie di fuochi d'artificio, che hanno illuminato il cielo: alcuni dei razzi, esplosi dal parcheggio della villa, finiscono però sugli alberi del Cratere degli Astroni, dove sorge l'Oasi Naturale Protetta del Wwf, dando vita al vasto incendio.

Due persone denunciate per l'incendio sul Cratere degli Astroni

Il rogo, come detto, ha assunto vaste proporzioni ed è stato necessario mettere in campo un ingente dispiegamento di forze per domarlo: 5 elicotteri, 2 canadair, 70 autobotti, 7 veicoli di soccorso e 66 uomini e donne impegnati tra carabinieri, vigili del fuoco e dipendenti della Regione Campania. Quando l'incendio è stato finalmente domato, è stato stimato che sono andati distrutti 50 ettari di vegetazione nella Riserva Naturale Protetta.

I carabinieri delle stazioni forestali di Napoli e Pozzuoli hanno immediatamente avviato le indagini per stabilire la natura del rogo e per individuare eventuali responsabili. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in zona e ad alcune testimonianze, i militari dell'Arma sono riusciti a identificare coloro che hanno esploso le batteria di fuochi d'artificio: si tratta di un uomo di 33 anni, parcheggiatore abusivo all'esterno della villa per ricevimenti e del titolare di quest'ultima, un uomo di 63 anni; entrambi sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per concorso in incendio boschivo, mentre le batterie di fuochi pirotecnici sono state sequestrate.