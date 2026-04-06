Incendio doloso brucia appartamento a Laurino oggi: si salva famiglia con tre bambini

Un incendio di origine dolosa ha colpito un appartamento nel Salernitano. I pompieri hanno salvato una famiglia di cinque persone dalle fiamme.

Paura in un'abitazione di Laurino, nel Salernitano, dove nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 aprile è scoppiato un incendio. Il rogo, di origine dolosa, ha coinvolto un appartamento al cui interno viveva una famiglia composta da cinque persone: padre, madre e tre figli minorenni. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma l'ipotesi più accreditata è che possa essersi trattato di un incendio doloso.

A fuoco un appartamento nel Salernitano

L'incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, a Laurino, nel Salernitano. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che hanno immediatamente provveduto a spegnere le fiamme, estinguere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Sono loro che, una volta raggiunta l'abitazione in via San Pietro a Laurino, in provincia di Salerno, si sono occupati di mettere in salvo la famiglia che viveva al suo interno composta da madre, padre e tre bambini.

Cosa ha provocato l'incendio: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni sul caso, ignoti avrebbero cosparso l'ingresso dell'immobile, in via San Pietro, con liquido infiammabile. In seguito poi hanno provveduto ad appiccare il fuoco. La famiglia si trovava ancora al suo interno, ma fortunatamente è riuscita a mettersi in salva.

Le fiamme sono prontamente state contenute dagli stessi proprietari prima ancora che si propagassero in tutta l'abitazione, rischiando di mettere in pericolo la vita della coppia e dei tre bambini. Fortunatamente a seguito delle fiamme non si registrano feriti. Nel frattempo, però, la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione locale. Sono stati loro ad aprire le indagini sul caso. A loro spetta il compito di ricostruire con esattezza quanto accaduto e di risalire ai responsabili, assicurandoli alla giustizia.