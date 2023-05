Un altro striscione sfottò sulla Juve davanti al carcere di Poggioreale Lo striscione precedente era stato posizionato la notte prima della vittoria dello Scudetto e poi era scomparso misteriosamente. Stanotte ne è stato messo uno nuovo.

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra lo striscione del 4 maggio 2023, poi rimosso. A destra quello del 12 maggio 2023

Un altro striscione sfottò sulla Juventus con la scritta "Allianz Stadium" davanti al Carcere di Poggioreale a Napoli è apparso questa notte. Quello precedente era stato posizionato la notte tra il 3 e il 4 maggio scorsi, poche ore prima della partita scudetto Udinese-Napoli, conclusasi per 1-1, che ha regalato al club azzurro il terzo tricolore della sua storia. La foto era diventata subito virale ed aveva fatto il giro d'Italia, ma lo striscione, poi, nei giorni successivi, era misteriosamente scomparso. Alcuni cittadini avevano gridato addirittura al furto. Stanotte, però, ne è rispuntato un altro, molto simile, con i colori bianconeri. Sopra la scritta: "La zebra perde il pelo ma non il vizio!!! Allianz Stadium", con una freccia che sembra indicare il carcere di Poggioreale.

Nuovo striscione davanti al carcere di Napoli

Lo striscione è stato posizionato in via Poggioreale. Un modo ironico, a loro giudizio, per richiamare la storica rivalità tra le due tifoserie. Il club bianconero è alle prese negli ultimi mesi con l‘affaire sulle plusvalenze che ha tenuto banco nel dibattito pubblico italiano, per il quale si attende ancora l'epilogo. Dopo la penalizzazione di 15 punti, poi revocata, il prossimo step è fissato per il 22 maggio, quando la Corte federale d'Appello ha fissato la data del processo, nella quale dovrebbe essere rideterminata l'eventuale sanzione per il club bianconero.

A Napoli i festeggiamenti per lo scudetto sono iniziati da molti mesi, con striscioni, bandiere, festoni bianchi e azzurri e cartonati dei calciatori del Napoli in tutte le strade. La festa azzurra è scoppiata dopo la vittoria del tricolore già nella notte del 4 maggio. Con una seconda grande festa la domenica successiva, in occasione della prima partita del club in casa dopo la vittoria del campionato con la Fiorentina.