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Un drone per portare cellulari in carcere a Poggioreale: uno si stacca e colpisce un’auto

Un cellulare si “stacca” da un drone in volo e colpisce un’automobile nel quartiere San Carlo all’Arena di Napoli: forse diretto nel carcere di Poggioreale.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Immagine di repertorio
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"Piovono cellulari". E no, non è un reboot del film di animazione "Piovono polpette" del 2009, ma quello che deve aver pensato un ignaro cittadino che, mentre si trovava in auto, ha visto cadere dal cielo un cellulare che ha colpito il tettuccio della sua automobile a Napoli, nel quartiere di San Carlo all'Arena. La vicenda è accaduta su via Traetta, non lontano dai Ponti Rossi (chiamati così ma che in realtà sono le arcate dell'antico acquedotto romano risalente ai tempi dell'imperatore Augusto; il colore rosso è dovuto al laterizio utilizzato per la sua costruzione, ndr) e in linea d'aria anche dal carcere di Poggioreale.

L'uomo è visibilmente disorientato: dopo aver sentito il tonfo, ha trovato infatti uno smartphone legato con dei fili di nylon sul tettuccio della sua Panda, parcheggiata in strada. Chiamati i carabinieri, partono le indagini: il cellulare non proviene da alcun appartamento in zona, e dunque resta solo una possibilità, quella che sia "piovuto" dal cielo. E quel filo di nylon lascia poco spazio all'immaginazione: e cioè che si sia staccato da un drone in volo, probabilmente verso il carcere di Poggioreale. Il cellulare è stato subito sequestrato, mentre i militari dell'Arma hanno fatto partire le indagini per risalire da dove sia "partita" la consegna e a chi fosse diretta. Un po' di spavento ma nessuna conseguenza per il proprietario della Panda, scosso per la vicenda sicuramente inusuale. Di recente, il fenomeno dei droni diretti nelle carceri sembra aver raggiunto dimensioni preoccupanti in tutta Italia: segno che anche la criminalità ormai riesce a stare al passo coi tempi.

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