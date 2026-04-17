Un pezzo di un sarcofago romano incastonato nel muro di un ristorante nel Casertano: scatta il sequestro

La scoperta è stata eseguita dai carabinieri in un ristorante di Pietravairano, nella provincia di Caserta: il prezioso reperto archeologico è stato sequestrato, mentre il titolare del ristorante è stato denunciato.

Il pezzo di sarcofago romano sequestrato dai carabinieri

Un ritrovamento davvero eccezionale quello effettuato dai carabinieri in un ristorante di Pietravairano, piccola cittadina nella provincia di Caserta: in una parete del locale era incastonato un frammento di un sarcofago romano, dall'inestimabile valore economico e dall'alto valore storico e culturale. La scoperta è stata effettuata nella mattinata di ieri, giovedì 16 aprile, dai carabinieri della stazione di Vairano Scalo, che hanno eseguito una mirata attività all'interno del ristorante, sito sulla Strada Statale Annunziata; una volta nel locale, grazie anche al supporto tecnico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e sotto il coordinamento a distanza del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Napoli dell'Arma, i militari hanno eseguito una ispezione accurata dell'attività commerciale.

Proprio durante il controllo, gli operatori hanno scoperto, alla base di una fontana in muratura realizzata sulla facciata del locale, una porzione di sarcofago in calcare risalente all'età romana imperiale. Si tratta, nello specifico, di un manufatto delle dimensioni di 60 per 40 centimetri, decorato con un bassorilievo raffigurante una scena di combattimento.

Il titolare del ristorante è stato denunciato

Nonostante il titolare dell'attività commerciale abbia fornito una giustificazione circa la lecita provenienza del frammento di sarcofago, i carabinieri hanno proceduto con il sequestro del manufatto; tuttavia, vista l'impossibilità di asportare il reperto senza danneggiarlo, lo stesso è stato lasciato in loco e affidato in custodia giudiziaria al proprietario dell'immobile. Al termine del controllo, il titolare del ristorante è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di tutela del patrimonio culturale.