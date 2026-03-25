Blitz a Caivano, camorra investiva in negozi e ristorante: sequestro da 20 milioni di euro

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Coi soldi derivati dalle estorsioni, gestite per conto del clan Angelino-Gallo di Caivano (Napoli), Giovanni Cipolletti avrebbe messo in piedi tramite prestanome una società di ristorazione e un'altra che si occupa di articoli all'ingrosso e al dettaglio per la casa: è la ricostruzione dell'Antimafia che sta eseguendo dalle prime ore di oggi, 25 marzo, un sequestro di beni per circa 20 milioni di euro (quattro società, due immobili e 39 rapporti finanziari), ritenuti riconducibili a Cipolletti, a sua volta inquadrato nel clan che fa capo ad Antonio Angelino, alias "Tibiuccio", e ritenuto una personalità "di alto profilo criminale".

Il decreto di sequestro, finalizzato alla confisca, è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli su richiesta del procuratore distrettuale Nicola Gratteri e del direttore della Dia, il generale Michele Carbone. Gli accertamenti patrimoniali che hanno consentito di collegare le attività oggetto del provvedimento a Cipolletti e quindi al clan egemone del Parco Verde di Caivano sono stati eseguiti dagli agenti della Direzione Investigativa Antimafia sotto il coordinamento del capo centro Antonio Galante.

In particolare, gli investigatori si sono concentrati sulla catena di società attive nel settore del commercio di articoli per la casa e sulla sua ascesa economico-imprenditoriale, risultata anomala; dalle indagini patrimoniali sono quindi emerse disponibilità patrimoniali e finanziarie sproporzionate dei titolari formali delle attività commerciali (al momento non destinatari di provvedimenti giudiziari).