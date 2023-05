Il carcere di Poggioreale diventa “Allianz Stadium”: a Napoli lo sfottò sullo stadio della Juve Uno striscione comparso a Napoli nelle scorse ore indica il carcere di Poggioreale come “Allianz Stadium”, lo stadio della Juventus.

A cura di Valerio Papadia

Uno striscione sul quel campeggia la scritta "Allianz Stadium" e una freccia che indica quello che dovrebbe essere l'impianto sportivo della Juventus. In realtà, però, la freccia indica quello che è il carcere di Poggioreale. Si vede anche questo, nelle strade di Napoli, alla vigilia della festa per il terzo scudetto, che potrebbe essere guadagnato aritmeticamente già questa sera, giovedì 4 maggio, se gli azzurri dovessero pareggiare o vincere contro l'Udinese.

Questa notte, lo striscione è comparso proprio all'esterno del carcere di Poggioreale. Uno sfottò a quella che i tifosi partenopei considerano la rivale per eccellenza, la Juventus, e ai problemi recenti della società bianconera. L'affaire sulle plusvalenze gonfiate che ha travolto la squadra torinese negli ultimi mesi è infatti in attesa dell'epilogo: dopo la penalizzazione di 15 punti – poi restituiti per il momento al club – si attende che la giustizia sportiva si pronunci: non è escluso che la Juventus possa essere retrocessa in Serie B nella prossima stagione.

Napoli si prepara alla festa scudetto: la "Zona Azzurra" e le strade chiuse

Come detto, la certezza matematica del terzo scudetto del Napoli potrebbe arrivare già questa sera, al termine della partita contro l'Udinese: se gli azzurri dovessero vincere o pareggiare, scatterebbe la festa. Per l'occasione, la partita sarà trasmessa, grazie ai maxischermi, all'interno dello Stadio Maradona: dalle ore 21 odierne scatterà poi una grande ZTL; gran parte delle strade del centro cittadino saranno interdette al traffico veicolare per consentire ai tifosi di festeggiare, in tutta sicurezza, per le strade.