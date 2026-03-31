Minacce a Gratteri: “Gli sparerei in faccia”, e il presunto boss finisce al 41 bis

Nicola Gratteri

"Gli sparerei in faccia": così il presunto boss di Fuorigrotta avrebbe minacciato il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, mentre era in carcere. E così per lui, già in regime carcerario, è scattato il trasferimento in altro carcere in regime di carcere duro. Lo riportano diversi quotidiani napoletani: la vicenda risale al maggio 2025 ma è diventata di pubblico dominio solo nelle ultime ore. A pronunciare questa frase sarebbe stato Vitale Troncone, presunto boss della camorra di Fuorigrotta, da qualche tempo trasferito in altra struttura carceraria in regime di 41 bis.

Il Procuratore di Napoli, che guida la Procura più grande d'Italia, da trent'anni vive già sotto scorta. Il presunto boss Troncone, scampato anche ad un agguato in passato, avrebbe rivolto la minaccia verso Gratteri mentre guardava la tv in cella, parlando con un altro detenuto. E per lui, da qualche giorno, è scattato il carcere duro in un'altra struttura: 41 bis che, come misura, può essere applicato per gravi motivi a detenuti già in carcere per "scongiurare" possibili contatti con l'esterno. Gratteri, che nell'ultimo periodo si era speso in favore del no al referendum sulla giustizia, nella giornata di ieri ha anche partecipato alla conferenza stampa dopo l'arresto di 23 affiliati della fazione Zagaria del clan dei Casalesi, definendola "una delle famiglie storiche della camorra, che nel corso dei decenni ha infettato e infestato tutta Italia arrivando anche all'estero, partendo come epicentro dalla provincia di Caserta".