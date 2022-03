Trasferita al Santobono la bimba di 10 anni caduta dal balcone: condizioni gravi ma stabili Resta in condizioni gravi ma stabili la bimba di 10 anni caduta dal balcone di casa sua, al secondo piano di una palazzina di Santa Maria Capua Vetere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Trasferita all'ospedale Santobono di Napoli la bimba di dieci anni caduta dal balcone di casa nel pomeriggio di ieri a Santa Maria Capua Vetere. Le sue condizioni sono giudicate gravi ma stabili: non è ancora fuori pericolo, ma c'è speranza. Da quanto si apprende, avrebbe riportato la frattura del bacino nella caduta avvenuta nelle scorse ore.

Il volo di 10 metri dal terrazzo

La vicenda è accaduta in pieno centro di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, in via Martiri Cristiani: qui la bambina, che si trovava sul balcone della propria abitazione, forse sporgendosi troppo è precipitata dal secondo piano, finendo sull'asfalto. I genitori, che si trovavano all'interno dell'appartamento, non si sarebbero accorti di nulla. La piccola è stata immediatamente soccorsa: portata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nelle scorse ore, è arrivato il via libera dei medici al trasferimento presso l'ospedale Santobono di Napoli, dove si trova ricoverata. Le sue condizioni sono giudicate gravi seppur stabili: i medici non sciolgono ancora la prognosi.

Si indaga: sentiti i genitori

Intanto i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno aperto un fascicolo d'indagine: interrogati i genitori della piccola, che hanno raccontato di essere sì in casa in quel momento ma di non essersi accorti di quanto avvenisse nel frattempo sul terrazzo. Non è chiara l'esatta dinamica della vicenda: si suppone che la piccola possa essersi sporta troppa finendo per perdere l'equilibrio e precipitare da un'altezza di dieci metri. Al momento non ci sarebbero testimoni della vicenda.