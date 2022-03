Bimba di 10 anni cade dal balcone a Santa Maria Capua Vetere, è gravissima Una bambina di 10 anni è caduta dal secondo piano di una palazzina a Santa Maria Capua Vetere (Caserta); è ricoverata in gravissime condizioni.

A cura di Nico Falco

Una bimba di 10 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Caserta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di una palazzina di Santa Maria Capua Vetere. La piccola, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata nella struttura sanitaria in ambulanza. Sulla vicenda sono in corso accertamenti, affidati ai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere; non si esclude nessuna ipotesi, anche se quella della caduta accidentale viene ritenuta maggiormente verosimile.

L'allarme nel pomeriggio di oggi, 22 marzo, alle porte del rione Iacp della cittadina sammaritana, in una traversa di via Martiri Cristiani, parallela alle palazzine di via degli Artisti. I sanitari del 118 sarebbero stati chiamati da alcuni passanti che avrebbero visto il corpo della piccola al suolo. Al momento, a quanto si apprende, nell'appartamento erano presenti i genitori della bambina. La dinamica è ancora in via di definizione ma, stando alle prime risultanze, la bambina si sarebbe arrampicata sul balcone e avrebbe perso l'equilibrio, finendo nel cortile interno dello stabile dopo un volo dal secondo piano, da un'altezza di circa 10 metri.

Le condizioni della bimba sono apparse subito molto gravi. Trasportata nell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, è stata ricoverata e in queste ore sono in corso accertamenti diagnostici. Nel frattempo, i militari stanno ascoltando i genitori al fine di ricostruire la tragedia e chiarire i contorni di quello che, allo stato attuale, sembra essere un tragico incidente. Sul posto non sarebbero stati trovati testimoni.