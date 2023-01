Terremoto oggi a Napoli: due scosse in zona Flegrea nella notte Due scosse si sono registrate a distanza di pochi minuti, tra le 2.28 e le 2.32: la prima è stata la più intensa, con una magnitudo di 1.9.

A cura di Valerio Papadia

Tremano ancora i Campi Flegrei: due scosse nella notte hanno turbato il sonno di molti residenti tra Napoli e Pozzuoli, che hanno distintamente avvertito i due eventi sismici. La prima scossa si è verificata alle ore 2.28 ed è stata la più intensa, con una magnitudo di 1.9 della scala Richter; la seconda scossa si è verificata soltanto pochi minuti dopo, alle ore 2.32, ed è stata meno intensa, con una magnitudo di 1.0. Entrambi gli eventi sismici, però, si sono verificati a due chilometri di profondità e per questo sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione, nonostante l'intensità piuttosto contenuta.

In molti, soprattutto nella parte alta di Pozzuoli e nella zona di via Pisciarelli ad Agnano, periferia occidentale di Napoli, hanno scritto allarmati sui social di aver avvertito le scosse, soprattutto quella delle 2.28. "Sentita ora, e che nottata" scrive una donna che abita proprio in via Pisciarelli sul gruppo Facebook dedicato a coloro che vivono nella zona rossa dei Campi Flegrei.

Anche ieri una forte scossa avvertita dalla popolazione

Una giornata difficile, nei Campi Flegrei, anche quella di ieri, martedì 10 gennaio: una forte scossa si è verificata intorno alle ore 14. L'evento sismico ha avuto una intensità di magnitudo 2, e si è verificata a una profondità di 3 chilometri: per questo, la scossa è stata distintamente avvertita.