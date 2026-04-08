Terremoto ai Campi Flegrei, tre scosse nel pomeriggio di oggi: la più intensa di magnitudo 2.3

È durata poco la tregua nei Campi Flegrei: un nuove sciame sismico è iniziato nella caldera del supervulcano nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile. Poco prima delle ore 15, infatti, tre scosse si sono susseguite e sono state distintamente avvertite nell'area tra Pozzuoli e il versante occidentale di Napoli: l'evento sismico più significativo è stato registrato alle ore 14.38 e ha avuto una magnitudo di 2.3 della scala Richter. Le altre due scosse sono invece state successive e hanno avuto una magnitudo rispettivamente di 1.7 (alle ore 15.19) e di 1.1 (alle 15.32).

Dopo lo sciame sismico verificatosi nella giornata di ieri, 7 aprile, l'area dei Campi Flegrei è interessata oggi da un nuovo sciame, come confermato anche dall'amministrazione comunale di Pozzuoli, epicentro della caldera e dei terremoti che si verificano nell'area. "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 14:38 (UTC 12:38) del 08/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei" ha reso noto il Comune di Pozzuoli. "In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno" ha fatto sapere ancora l'amministrazione flegrea.