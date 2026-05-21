A Bacoli nove persone evacuate dopo il terremoto nei Campi Flegrei: chiusa una scuola

Terminati i controlli nella “zona rossa” dopo la scossa 4.4 di questa mattina nei Campi Flegrei. Nessun danno strutturale, domani scuole riaperte.

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Sono nove le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola, mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi, in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito da una frana.

Ciciliano ha spiegato ai cronisti che "è stata una scossa molto intensa, fortunatamente è avvenuta in mare a una profondità superficiale, ma fortunatamente non così superficiale come siamo abituati a registrare nel territorio dei Campi Flegrei". La profondità alla quale è avvenuta, infatti, è di poco sopra i 3 chilometri. Per quanto riguarda l'attività bradisismica, Cicliano ha aggiunto che al momento c'è "nulla di nuovo sotto il sole. Parliamo di una zona che in questi ultimi tre anni sta vivendo una recrudescenza dell'attività bradismica che fa il paio con quelle del '73 e dell'82, dobbiamo continuare col monitoraggio. Qualche danno c'è stato ma fortunatamente nulla di strutturale. Le scuole sono rimaste chiuse in via precauzionale per consentire le verifiche dei tecnici, ma quasi tutte saranno riaperte domani, tranne una a Bacoli che ha bisogno di ulteriori controlli per i danni riportati".

A Napoli, invece, domani tutto regolare. Lo ha comunicato Palazzo San Giacomo, spiegando che "sono terminati i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali presso gli edifici scolastici della zona rossa (quartieri Bagnoli e Fuorigrotta), rimasti precauzionalmente chiusi nella giornata odierna a seguito dell'evento sismico di questa notte. I sopralluoghi sono stati effettuati anche in alcuni edifici scolastici ricadenti in municipalità limitrofe alla zona rossa". Controlli che tuttavia "non hanno rilevato criticità strutturali. Si registrano esclusivamente limitate e parziali interdizioni ad aree circoscritte di alcuni plessi, che tuttavia non compromettono in alcun modo la sicurezza generale né il regolare svolgimento delle lezioni. Pertanto", conclude il Comune di Napoli, "tutte le attività didattiche riprenderanno regolarmente a partire da domani".