Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico

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È un aprile di ripresa delle scosse bradisismiche ai Campi Flegrei, dove un nuovo sciame sismico è in corso. A darne comunicazione è il sindaco di Pozzuoli, che ha diffuso un aggiornamento alla cittadinanza sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Vesuviano.

L'attività sismica è iniziata alle ore 4.32 di martedì 7 aprile 2026. Al momento dell’emissione del comunicato risultano registrati in via preliminare tre terremoti, tutti localizzati, con magnitudo uguale o superiore a zero e un valore massimo pari a 3.3 inizialmente, poi rivista a 3.3, dall'Ingv, con un margine di incertezza di 0.3. Le altre scosse sono 2.6 e 1.6 a distanza di pochi minuti. L'epicentro è nell'area prospiciente la Solfatara.

L’amministrazione comunale puteolana, insieme alla Protezione civile di Pozzuoli, «sta seguendo l’evoluzione dello sciame sismico e ha attivato i canali per eventuali segnalazioni da parte dei cittadini» si legge in una nota. Il Comune ha fatto sapere che ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore, indicativamente entro un intervallo compreso tra tre e sei ore, in base all'andamento del fenomeno.

Soltanto pochi giorni fa, lo scorso 3 aprile, un altro evento sismico aveva scosso i Campi Flegrei: una scossa di terremoto di magnitudo 2.1, verificatasi, come spesso accade nella caldera, a una profondità molto bassa, che era stata distintamente avvertita sia a Pozzuoli che nel vicino quartiere napoletano di Agnano.