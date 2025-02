video suggerito

Tamponamento a catena sotto la Galleria di Capodimonte: traffico bloccato sulla Tangenziale di Napoli In direzione Capodichino, a partire da Fuorigrotta, si segnala traffico fortemente rallentato sulla Tangenziale di Napoli a causa di un incidente a catena sotto la Galleria di Capodimonte.

A cura di Valerio Papadia

Circolazione automobilistica fortemente rallentata, quasi paralizzata, sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, a causa di un incidente stradale. Da quanto si apprende, sotto la Galleria di Capodimonte, che sorge subito dopo l'omonimo svincolo, si sarebbe verificato un tamponamento a catena che avrebbe coinvolti 7-8 veicoli: non sono ancora note dinamica e natura dello scontro, né se l'incidente abbia fatto registrare feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorso e le forze dell'ordine, per i rilievi del caso.

Come detto, però, l'incidente a catena ha provocato notevoli disagi alla circolazione automobilistica su quasi tutta la Tangenziale partenopea in direzione di Capodichino e delle Autostrade: a partire da Fuorigrotta, infatti, il traffico è quasi paralizzato, in una fascia oraria che già normalmente, senza complicazioni di sorta, fa registrare una notevole affluenza di veicoli sulla Tangenziale di Napoli, soprattutto in direzione del capoluogo e della rete autostradale.