La situazione del traffico su tutta la Tangenziale di Napoli oggi dopo gli incidenti Il venerdì nero dei trasporti a Napoli: doppio incidente sulla Tangenziale, guasti alla Linea 6 e divieto di transito nella Galleria Laziale.

A cura di Redazione Napoli

Un venerdì nero per chi si muove con l'automobile a Napoli: un doppio incidente stradale a Capodimonte, sulla Tangenziale che ha coinvolto in tutto 7 veicoli (senza fortunatamente feriti gravi) ha paralizzato l'intera rete di collegamenti veloci della città nell'ora di punta, quella dell'ingresso negli uffici. La situazione alle 9.30 era questa, sulla Tangenziale di Napoli, la A56, dal tratto «Italia 90» (Fuorigrotta) fino a quello di Corso Malta (verso il quadrante orientale): coda dal km 8.5. nella direzione dell'allacciamento Capodichino, con coda di 7 chilometri. Le code si stanno lentamente smaltendo e la situazione è in via di risoluzione.

Non solo problemi al traffico veicolare: è stata davvero una mattinata pessima sul fronte trasporti. Oggi, dalle 8 alle 13, c'era il divieto di transito veicolare nella galleria Laziale, nella corsia di marcia con direzione Fuorigrotta (corsia riservata al trasporto pubblico) per lavori ai sottoservizi. E ancora: la Linea 6 della metro per guasto ha limitato la sua tratta alle fermate di Mergellina e Municipio, senza arrivare a Fuorigrotta.