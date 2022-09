Sparatoria a piazza Trieste e Trento, ferito 49enne. I commercianti: “Ora basta, andiamo via” La Confesercenti: “Basta violenza. Alcuni nostri associati stanno pensando di trasferire le loro attività”

A cura di Pierluigi Frattasi

Nel mirino di chi ha sparato a piazza Trieste e Trento nella notte tra sabato e domenica scorsi forse c'era un 49enne del centro storico con precedenti. L'uomo è rimasto ferito ad una gamba da un proiettile proprio mentre passeggiava nella stessa zona, tra via Cesario Console e via Chiaia.

È una delle ipotesi che stanno vagliando gli investigatori della Polizia di Stato. In questo quadro, la ‘stesa' a piazza Trieste e Trento, poco prima delle 2 di notte, in quel momento piena di turisti seduti ai tavolini dei bar, potrebbe essere vista come un tentativo di creare il caos per guadagnarsi una fuga sicura a bordo del motorino, dopo aver compiuto il raid.

Il raid ripreso dalle telecamere

La scena drammatica, che ha innescato un fuggi fuggi di massa tra le famiglie che erano in piazza, tra le quali anche donne con bambini piccoli, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dei locali, diffuse sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde). Video che ora sono al vaglio delle forze dell'ordine. È allarme sicurezza al centro storico di Napoli. A fine luglio sempre in quella piazza un turista fu minacciato con una pistola alla tempia per la rapina di un orologio.

I commercianti: "Basta violenza o chiudiamo"

Gli imprenditori della zona dello shopping di Napoli, con via Toledo, via Chiaia e via dei Mille, sono preoccupati e lanciano un allarme sulla sicurezza. "Basta violenza – ha tuonato ieri Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e Campania – non ce la facciamo più. Abbiamo associati in zona, imprenditori volenterosi e capaci, che stanno pensando di trasferire le loro attività. È questo che vogliono le istituzioni cittadine? Far chiudere i negozi, i bar, i ristoranti degli imprenditori perbene?".