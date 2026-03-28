“Hai una sigaretta?” e poi lo accoltella, 19enne ferito in piazza Garibaldi

Un 19enne è stato ferito con una coltellata nella notte nel centro di Napoli; sarebbe stato aggredito dopo essersi rifiutato di dare una sigaretta e dei soldi a uno sconosciuto.

Quello sconosciuto lo avrebbe fermato per strada, gli avrebbe chiesto prima una sigaretta, poi cinque euro. E, di fronte al rifiuto, avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe sferrato un fendente colpendolo alla spalla. È quello che ha raccontato un 19enne tunisino, arrivato nel cuore della notte al Pronto Soccorso del "CTO"; il giovane non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, intervenuti presso l'ospedale.

Il ferimento, stando alla versione della vittima, sarebbe avvenuto in piazza Garibaldi poco prima delle tre del mattino. L'aggressore non è stato ancora identificato ma si sarebbe trattato di un uomo extracomunitario, verosimilmente di origine marocchina. Non ci sarebbe stato un litigio, né un tentativo di rapina. Il 19enne parla di una reazione imprevedibile e immotivata: tutto sarebbe partito dal rifiuto di consegnare i cinque euro, chiesti subito dopo la sigaretta. Il responsabile si sarebbe dileguato subito dopo.

Il ragazzo, medicato per la ferita e sottoposto agli accertamenti clinici del caso, è stato dimesso con sette giorni di prognosi. La sua versione è attualmente al vaglio, i militari dell'Arma sono impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e cercare riscontri al racconto fornito dalla vittima.