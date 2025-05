video suggerito

Scavi Pompei, venduti dai bagarini anche i biglietti dei giorni gratis: "Nuovo sistema d'ingresso" La denuncia del direttore del parco Gabriel Zuchtriegel: "I bagarini rivendono a caro prezzo i biglietti delle domeniche gratis. Ma adesso cambia tutto"

A cura di Pierluigi Frattasi

Agli Scavi di Pompei venduti dai bagarini abusivi anche i biglietti delle domeniche gratis, l'iniziativa del Ministero della Cultura dedicata ad ogni prima domenica del mese. A denunciarlo è il direttore del parco Gabriel Zuchtriegel, che dopo aver lanciato l'allarme ha anche annunciato una modifica sostanziale alla modalità di ingresso nel Parco Archeologico più famoso d'Italia. Per il manager archeologo, non solo i ticket gratuiti sarebbero stati venduti, ma addirittura a caro prezzo.

"Purtroppo – dice Zuchtriegel – abbiamo verificato che queste giornate sono state sfruttate da terzi per rivendere biglietti, che sarebbero gratuiti, a visitatori ignari, recando così grave danno non solo alle persone ingannate in questo modo, ma anche al Parco archeologico di Pompei".

Parco Archeologico di Pompei, cambia il sistema di ingresso

Il direttore di Pompei ha così annunciato la novità che partirà già dalla prossima Domenica Gratis al Museo, che ricadrà nel Ponte di domenica 1 e lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica. Confermato anche il tetto al numero chiuso di 20mila visitatori al giorno:

Abbiamo deciso, nel rispetto dello spirito dell'iniziativa, di non distribuire più biglietti nelle domeniche e in altre giornate ad ingresso gratuito tramite prevendita o prenotazione e di rilasciare i biglietti solo a chi entra fisicamente nel sito presso i tornelli, senza la possibilità di riutilizzarli o di accaparrarli per altri fini rispetto a quelli previsti.

Zuchtriegel: "Tolleranza zero verso i bagarini"

"Confermiamo la nostra linea di zero tolleranza per fenomeni di bagarinaggio e rivendita fraudolenta dei biglietti del parco, meno che mai nelle giornate in cui il patrimonio si apre gratuitamente a tutti. Un effetto collaterale di questa misura è che nelle giornate gratuite non avremo più bisogno di usare il biglietto nominativo, dal momento che la modalità di rilascio escluderà un trasferimento dei biglietti a terzi in maniera illegittima. Questo significa anche che possiamo notevolmente ridurre le file in queste occasioni, e dunque avvicinarci ancora di più al nostro obiettivo: goderci la bellezza del patrimonio archeologico nelle domeniche gratuite senza truffe ai danni del pubblico e senza tempi di attesa lunghi".

Pompei Sostenibile, il nuovo progetto

L’antica città di si trasforma in un’aula a cielo aperto con l’iniziativa “Pompei Sostenibile”. Quattordici luoghi simbolo all’interno del sito archeologico – tra cui case, giardini, terme e edifici pubblici– diventano riferimento di temi chiave della sostenibilità: gestione delle risorse, resilienza climatica, biodiversità, sistemi alimentari, inclusione sociale e innovazione.Un itinerario educativo che mette in relazione il patrimonio archeologico della città con l’impegno globale per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).Ogni tappa dell’itinerario, scandito da presidi didattici presenti negli edifici selezionati, è collegata a uno o più obiettivi SDGs e al mandato globale della FAO per eliminare la fame e garantire la sicurezza alimentare per tutti.In questo video il racconto della giornata.