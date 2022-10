Oltre 30 colpi di pistola esplosi contro un cancello e due auto in sosta nel Napoletano È accaduto a Portici questa notte: i carabinieri, giunti sul posto, hanno rinvenuto 33 bossoli. I proiettili avevano colpito il cancello di un’abitazione e due auto parcheggiate.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura questa notte a Portici, nella provincia di Napoli: oltre 30 colpi di pistola sono stati esplosi contro il cancello di un'abitazione e contro due automobili in sosta. Intorno alle 3, i carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Addolorata per una segnalazione anonima che raccontava dell'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco. I militari dell'Arma giunti sul posto hanno rinvenuto 33 bossoli Luger 9×18: 20 fori di proiettile sono stati rivenuti nel cancello di un'abitazione, mentre gli altri 13 proiettili hanno colpito due auto parcheggiate in strada; fortunatamente, l'episodio non ha fatto registrare nessun ferito. Le indagini per risalire alle motivazioni dietro agli spari e per individuare i responsabili sono affidate ai carabinieri della Sezione Operativa di Torre del Greco e a quelli della stazione di Portici.

Coppietta si apparta: rapinati da uomini armati di spranga

Ancora questa notte, sempre nel Napoletano, a Qualiano per la precisione, una coppia è stata rapinata da tre uomini armati di spranga. I due giovani si erano appartati nei pressi del cimitero della cittadina del Napoletano, quando i tre sconosciuti, con le armi in pugno, si sono avvicinati e li hanno circondati, facendosi consegnare gli effetti personali di valore e denaro contante. I due giovani, spaventati, hanno poi allertato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano, che hanno raccolto le loro testimonianze e hanno avviato le indagini per identificare i tre responsabili della rapina.