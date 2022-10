Notte da incubo per due fidanzatini, si appartano vicino al cimitero ma sono rapinati da uomini armati di spranga La coppia si era appartata in via del Cimitero a Qualiano, ma è stata circondata da 3 uomini armati di spranga.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Notte da incubo per due fidanzatini che stanotte si era appartata in via del Cimitero a Qualiano, poco distante dal camposanto cittadino. La coppia, attorno alle ore 4,00, è stata circondata e da tre uomini chi li hanno minacciati armati di una spranga di ferro, che hanno rapinato i due giovani, facendosi consegnare soldi ed effetti personali. I tre rapinatori, poi, si sono dati alla fuga. I due fidanzatini, molto scossi da quanto accaduto, hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania che hanno raccolto le testimonianze di quanto accaduto e hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla vicenda sono ancora in corso le indagini dei militari dell'Arma.

Per la coppia di ragazzi davvero un brutto spavento nella notte che precede il ponte della Ricorrenza dei Morti. Una storia degna dei racconti di Halloween, insomma. Non è escluso che i carabinieri possano acquisire anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare ed identificare i responsabili della rapina alla coppia di fidanzati. La zona della strada del cimitero a Qualiano è isolata e per questo viene spesso scelta dalle coppie di fidanzatini per appartarsi di notte. Purtroppo, però, per lo stesso motivo viene anche scelta dai malintenzionati per compiere le loro malefatte ai danni dei poveri sventurati. Circondandoli in auto, quando sono più vulnerabili e indifesi e rapinandoli degli oggetti di valore che hanno con loro.