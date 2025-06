video suggerito

Rapine a banche e poste anche fuori la Campania: bottino da 30mila euro, arrestati due uomini e una donna nel Sannio I carabinieri di Cerreto Sannita, nella provincia di Benevento, hanno arrestato due uomini e una donna per rapine e tentate rapine ai danni di uffici postali e banche in Campania e fuori regione.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Dopo due anni di indagini è stata fatta luce su una serie di rapine e tentate rapine commesse ai danni di uffici postali e banche in Campania, ma anche fuori regione: due uomini e una donna, con base nella provincia di Benevento, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita, su disposizione della Procura di Benevento, poiché ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di rapina, nonché di ricettazione e riciclaggio del denaro provento dei colpi; per i due uomini è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

Le indagini dei militari dell'Arma sono scattate in seguito a una rapina, messa a segno il 23 maggio del 2023, ai danni dell'ufficio postale di Melizzano, nella provincia di Benevento. In quella occasione i tre, armati di coltello, avevano fatto irruzione nell'ufficio e avevano portato via 28.750 euro.

La successiva attività investigativa, che si è avvalsa della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, di pedinamenti, testimonianze e sequestri parziali delle banconote asportate, ha permesso ai carabinieri di identificare i tre soggetti e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti, anche in merito ad altri due eventi criminali: la tentata rapina, avvenuta il 1° agosto 2023 ai danni della filiale della banca BPER a Eboli, nella provincia di Salerno, e la rapina consumata ai danni della banca Monte dei Paschi di Siena di Balvazano, nella provincia di Potenza.

Per le rapine risultano indagati anche altri soggetti, a carico dei quali non sono però emersi chiari indizi di colpevolezza che potessero giustificare le esigenze cautelari.