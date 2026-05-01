Infermiere del Monaldi armato di bisturi ruba la fede ad una donna in auto e la rivende a 650 euro

Arrestato per rapina aggravata un infermiere in servizio presso l'Ospedale Monaldi di Napoli: si tratta di un 49enne di Marano, paese dell'hinterland partenopeo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è in carcere in attesa di giudizio, dopo l'arresto da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Marano di Napoli. Sequestrata l'arma utilizzata per la rapina: un bisturi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe avvicinato una donna in automobile nella vicina Calvizzano, minacciandola con il bisturi e sottraendole la fede nuziale. Poco dopo, si sarebbe recato da un compro oro della zona, incassando 650 euro rivendendo l'anello appena rubato. La vittima nel frattempo aveva avvertito prontamente i carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda: la fede nuziale della donna è stata recuperata e poco dopo ha identificato il 49enne responsabile, raggiungendolo e arrestandolo. Sequestrata l'arma utilizzata per la rapina, l'uomo è stato così portato in carcere, in attesa di giudizio: deve rispondere di rapina aggravata.

I furti di fedi nuziali, soprattutto di persone ferme in automobile ai semafori rossi, non sono purtroppo una novità: proprio il fatto di poterli rubare agevolmente e rivenderli in tempi veloci ottenendo guadagni rapidi e anche elevati con rischi relativamente bassi. Fortunatamente però almeno in questo caso c'è stato il lieto fine, con la donna che ha potuto recuperare la fede nuziale e, a parte lo spavento, non ha riportato conseguenze fisiche.