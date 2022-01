Napoli, incendio nel pub a Pianura nella notte: potrebbe essere doloso In fiamme una paninoteca di via Montagna Spaccata. Non si registrano feriti, solo danni all’interno dei locali. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

A fuoco nella notte un pub a Pianura, quartiere nord occidentale di Napoli. L'incendio si è sviluppato, secondo le prime ricostruzioni, attorno alle ore 2,30 di questa notte. Ad andare in fiamme i locali di una paninoteca che si trova in via Montagna Spaccata, importante arteria di collegamento tra i quartieri di Fuorigrotta, Pianura, Bagnoli e Agnano. Non si registrano feriti, per fortuna. I locali interni del pub anno subito dei danni, anche se dai primi rilievi sembra che non siano gravi. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Napoli e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli, che stanno indagando su quanto accaduto. Gli investigatori al momento, che stanno agendo in collaborazione con i vigili del fuoco, tuttavia, non escludono che la matrice possa essere di origine dolosa e saranno svolti ulteriori approfondimenti.

Acquisite le immagini delle telecamere

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli, intanto, hanno acquisito anche le immagini di video-sorveglianza per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e capire cosa possa aver innescato le fiamme che hanno poi dato vita all'incendio. Sono in corso al momento le indagini per fare luce sulla vicenda. Lo scorso anno un vasto incendio a Pianura scosse il quartiere nel mese di giugno. Una enorme colonna di fumo nero invase i cieli della città in pochi minuti. In quel caso si trattò di un rogo vero e proprio nella zona della Strada dei Romani, non lontano da via della Montagna Spaccata che segue l'antico tragitto della via Antica consolare campana (detta anche Via Campana) che partiva dall'Anfiteatro Romano di Pozzuoli e snodandosi tra i crateri dei Campi Flegrei arrivava in quella che all'epoca era la città romana di Capua (l'odierna Santa Maria Capua Vetere, da non confondersi con la Capua rifondata a pochi chilometri di distanza che oggi ne ha il nome).