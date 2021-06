Un vasto incendio è scoppiato questa mattina a Pianura, nella zona occidentale di Napoli: una enorme colonna di fumo nero ha invaso i cieli della città in pochi minuti. Non è chiaro se l'incendio riguardi un capannone oppure si tratti di un accumulo di rifiuti: fatto sta che molti residenti in zona segnalano una forte puzza e per precauzione hanno chiuso porte e finestre per evitare che il fumo entri nelle proprie abitazioni.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme. La zona dove le fiamme si sono sviluppata è quella della Strada dei Romani, non lontano da via della Montagna Spaccata che segue l'antico tragitto della via Antica consolare campana (detta anche Via Campana) che partiva dall'Anfiteatro Romano di Pozzuoli e snodandosi tra i crateri dei Campi Flegrei arrivava in quella che all'epoca era la città romana di Capua (l'odierna Santa Maria Capua Vetere, da non confondersi con la Capua rifondata a pochi chilometri di distanza che oggi ne ha il nome). Non è escluso che nella zona dove si è sviluppato l'incendio potesse trovarsi una discarica abusiva: forse proprio un accumulo di rifiuti, magari intenzionalmente o per il grande caldo di questi giorni, potrebbe aver fatto da base per l'incendio che, al momento, non è ancora stato domato. Quest'ultimo caso, però, è anche quello più pericoloso per la salute dei residenti: troppo spesso, infatti, nelle discariche abusive si trovano rifiuti pericolosi come l'amianto, che in caso di incendi sprigionano sostanze pericolosissime per chi le inala, tanto da essere da anni considerato uno degli elementi più cancerogeni di tutti.