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Grosso incendio a Trecase (Napoli): a fuoco deposito, distrutto il ristorante Le Dune

Incendio a Trecase, in provincia di Napoli, distrutto un deposito di legname. A fuoco i ruderi dell’ex ristorante Le Dune.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Un grosso incendio è scoppiato a Trecase, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo. Il rogo sarebbe partito da un deposito rivendita di legname in via Panoramica, ma si sarebbe esteso in poco tempo anche alla zona circostante, distruggendo i ruderi dell'ex ristorante Villa Antica Le Dune, in un terreno adiacente. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e la protezione civile. Non è chiara ancora la dinamica di quanto accaduto, né si conosce la matrice del rogo. Dalle fiamme si è levata una enorme nuvola di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza.ù

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Sulla vicenda sono in corso le indagini delle autorità. L'area è stata interdetta, per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Si procederà poi alle indagini per capire cosa sia avvenuto e saranno eseguiti i rilievi del caso. Allertata anche l'Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Campania, che potrebbe inviare nelle prossime ore i suoi tecnici con le centraline mobili, per monitorare l'andamento dell'inquinamento e l'eventuale rilascio nell'aria di sostanze tossiche. I vigili del fuoco al momento stanno provvedendo a domare l'incendio e ad estinguere tutti i focolai. Una volta terminate queste operazioni si potrà procedere ai rilievi tecnici per risalire alle cause che hanno fatto scoppiare il rogo. Le forze dell'ordine, intanto, hanno acquisito le prime testimonianze delle persone presenti sul posto, mentre si cercano eventuali video delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini.

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