video suggerito

Moto travolge ragazza 22enne in bici, è grave in ospedale: incidente a Pontecagnano Incidente stradale in via Picentia, in località San Antonio di Pontecagnano Faiano. Sul posto i carabinieri e i volontari del Vopi del 118: due feriti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Scontro tra una moto e una bicicletta. Ad avere la peggio è la ragazza di 22 anni in sella alla bici. La giovane viene sbalzata dal sellino e cade rovinosamente a terra. La 22enne resta ferita gravemente. Il violento incidente stradale è avvenuto questa notte, martedì 3 giugno 2025, poco dopo la mezzanotte, in via Picentia, in località San Antonio di Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza dei volontari del Vopi del 118.

Scontro moto-bici a Pontecagnano, ferita 22enne

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Pesante il bilancio. Nello scontro tra moto e bici sono rimaste ferite due persone, tra le quali la 22enne risulta essere la più grave. Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte, in via Picentia, all'altezza del distributore di carburante Capone. La ragazza in bicicletta ha riportato numerosi traumi. Subito soccorsa dal personale sanitario del 118, che le ha prestato le prime cure mediche del caso e poi, dopo averla stabilizzata, l'ha trasportata d'urgenza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontecagnano, per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno interrogato i testimoni ed eseguito i primi rilievi. Non è escluso che i militari dell'Arma possano acquisire anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tragitto e nell'area circostante, sia pubbliche che private, in modo da avere ulteriori elementi utili a chiarire cosa possa essere accaduto ed a ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.