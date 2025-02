video suggerito

"Mio padre è stato 14 ore in Pronto Soccorso per una visita": la denuncia dall'ospedale di Pozzuoli Una donna ha affidato al deputato Francesco Emilio Borrelli la sua esperienza all'ospedale di Pozzuoli, dove ha accompagnato il padre. Borrelli: "Abbiamo chiesto spiegazioni alla direzione".

A cura di Valerio Papadia

Un'attesa in Pronto Soccorso durata 14 ore all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Questa l'esperienza che una donna ha voluto condividere con il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che a sua volta l'ha condivisa sui social, pubblicando anche una foto dei pazienti adagiati su barelle e sedie a rotelle in attesa di essere visitati.

"Le scrivo per raccontarle la mia esperienza di un giorno al Pronto Soccorso dell’ospedale La Schiana di Pozzuoli. A causa di una crisi respiratoria grave, venerdì 31 gennaio 2025, ho dovuto portare mio padre, 84 anni, al Pronto Soccorso dell’ospedale su citato. Siamo arrivati alle 11 circa per uscire all’una di notte, dopo esattamente 14 ore! La mia intenzione non è denunciare l’operato dei medici e del personale sanitario, che ritengo per quanto possibile facciano del loro meglio, quanto le condizioni in cui versa la struttura che abbraccia un bacino d’utenza molto vasto" racconta la donna al deputato Borrelli.

"La cosa che comunque ho trovato realmente scandalosa – prosegue il racconto – è che in tutta la struttura esiste un unico bar che chiude intorno alle 16,30.Non esistono macchinette automatiche che erogano bevande calde ma soprattutto acqua! Non essendo, ringraziando Dio, una assidua frequentatrice di questo ospedale, non ero ovviamente a conoscenza di questa situazione a mio avviso allucinante. Mio padre in 14 lunghe ore non ha chiesto altro che un po’ d’acqua, e purtroppo dopo le 16,30 mi è stato impossibile fargliela avere".

Dal canto suo, Borrelli ha fatto sapere di aver chiesto spiegazioni alla direzione dell'ospedale flegreo che, nella fattispecie della mancanza di distributori automatici all'interno della struttura, ha fatto sapere di aver espletato una nuova gara d'appalto, di modo che si possa provvedere al più presto all'installazione dei suddetti.