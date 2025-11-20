Maltempo in Campania, allerta meteo gialla dalle 15 di oggi: rischio pioggia, vento e frane

Nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Campania. A partire dalle ore 15,00 di oggi, giovedì 20 novembre, potrebbero verificarsi forti temporali, con pioggia, vento e rischio di frane. A lanciare l'allarme è la Protezione Civile della Regione Campania, che ha diramato il nuovo avviso di allerta, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale. "La perturbazione – spiega in una nota – interesserà la Campania a partire dalle 15 di oggi, 20 novembre alle 15 di domani 21 novembre. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali o anche in porzioni ampie di territorio, che potrebbero avere carattere di rovescio o temporale".

Quali sono le aree della Campania interessate dal maltempo 20 e 21 novembre

La criticità idrogeologica da temporali riguarda tutta la Campania ad esclusione di alcune zone. Nello specifico l'Alta Irpinia, il Sannio e il Tanagro. In alcune aree, sottolinea la Protezione Civile, le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense. Si prevede un rischio idrogeologico localizzato. Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.

Negli scorsi giorni, la Campania era stata colpita da una violenta ondata di maltempo, che ha provocato numerosi danni. Sulla via Appia, nell'area nord della provincia di Napoli, si è verificato un crollo che ha coinvolto 4 autovetture. Ci sono state, poi, famiglie con bimbi piccoli intrappolate nelle auto, bloccate nelle strade allagate, salvate dai vigili del fuoco. A Procida si è scatenato un acquazzone, i tombini sono saltati, e le strade trasformate in fiumi hanno trascinato via anche i motorini parcheggiati.

La Protezione Civile ha ricordato ai Comuni delle zone di allerta interessate di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.