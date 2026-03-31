Peggiora il maltempo in Campania, nuova allerta meteo gialla con forti temporali e rischio frane dalle 14 di oggi

Allerta meteo gialla dalle ore 14 di oggi e per 24 ore: forti temporali e raffiche di vento, rischio frane e dissesti in tutta la Campania.

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Peggiora il maltempo in Campania. Nuova allerta meteo gialla con forti temporali a partire dalle ore 14,00 di oggi, martedì 31 marzo, e per le successive 24 ore, su tutta la regione. La perturbazione atmosferica che sta interessando la Campania porterà, già nelle prossime ore, infatti, ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti nord-orientali con possibili raffiche e un conseguente mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte.

In considerazione dell'espansione dei fenomeni, la Protezione Civile della Regione, ha emanato una nuova allerta meteo su tutta la Campania che sarà in vigore, come detto, a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di domani, 1 aprile. Nella stessa giornata, a Napoli, è prevista la cerimonia per l'anniversario dei 103 anni dell'Aeronautica Militare italiana, con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Rotonda Diaz e il sorvolo delle Frecce Tricolori, dalle ore 11 alle 12.

La Protezione Civile: "Rischio idrogeologico"

Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha segnalato che i temporali assumeranno particolare consistenza nelle ore serali di oggi e individuato un rischio idrogeologico localizzato. Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

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L'ente regionale ha ricordato ai Comuni di attivare o mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Rappresentando anche la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.