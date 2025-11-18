Maltempo, famiglia rischia di affogare in auto: pompieri salvano neonato e bimbo di un anno nel Casertano

I vigili del fuoco salvano un neonato e un bimbo di un anno dalle auto dove erano intrappolati con le loro famiglie a causa delle strade allagate.

La strada allagata si trasforma in un fiume e travolge le auto con dentro le famiglie con bimbi piccoli: un neonato di 7 mesi e un bambino di appena un anno. I veicoli letteralmente sommersi diventano una trappola. Uscire è impossibile, mentre l'acqua continua ad entrare nell'abitacolo. Solo l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco riesce ad evitare il peggio ed a salvare le famigliole. L'operazione di soccorso è avvenuta oggi, martedì 18 novembre, a Villaggio Coppola, in provincia di Caserta.

La zona del Casertano, tra Castel Volturno e Mondragone, è infatti tra le più colpite dal maltempo che si è abbattuto sulla Campania nella giornata di oggi. Diverse le squadre di pompieri impegnate sul campo, provenienti dai distaccamenti di Mondragone e Teano. Grossi disagi anche a Giugliano in Campania, dove in diverse strade i tombini sono saltati.

Proprio la squadra di Teano, nei pressi del Villaggio Coppola, è intervenuta in uno dei frangenti più delicati. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo un neonato di sette mesi e un bambino di un anno, che si trovavano con i rispettivi genitori bloccati nelle loro autovetture mentre l’acqua continuava a invadere gli abitacoli. Il personale, utilizzando i mezzi a disposizione, ha prontamente raggiunto i veicoli e messo in sicurezza le persone bisognose di aiuto, trasferendole in una zona sicura.

Dalla prima mattinata di oggi, tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, insieme ai distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese, sono impegnate per far fronte alle numerose richieste di intervento causate dall’ondata di maltempo che ha interessato l’intera provincia casertana, caratterizzata in particolare da intense precipitazioni.

I Vigili del Fuoco hanno operato senza sosta per gestire le decine di segnalazioni giunte alla sala operativa, relative a smottamenti, rami pericolanti, allagamenti, incendi di autovetture e soccorsi a persone in difficoltà. Complessivamente, sono circa 25 gli interventi effettuati dal personale.