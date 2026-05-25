Va in gita con la famiglia e gli rompono l’auto per rubare occhiali e telefonino: la dashcam riprende tutto

L’uomo stava trascorrendo una domenica con la famiglia a Salerno. Il video è stato girato al deputato Borrelli (AVS) che lo ha poi diffuso in Rete.

Le immagini della dashcam interna dell’auto.

Stava trascorrendo il penultimo fine settimana di maggio con la famiglia, quando alcune persone, dopo avergli rotto l'auto, gli hanno rubato occhiali e telefonino, lasciati all'interno dell'abitacolo. La dashcam interna ha ripreso il tutto e lui, per la rabbia, ha inviato il filmato al deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato tutto sulle proprie pagine social. Tanta l'indignazione in Rete: il ladro, che agisce mentre l'altro aspetta fuori, non si è accorto di essere inquadrato, e rovistando in auto finisce per mostrarsi a volto scoperto a pochi centimetri dalla stessa telecamera.

"Salve signor Borrelli", scrive la vittima del furto in auto, "vorrei denunciare questi due soggetti che mi hanno rotto la macchina per prendersi un paio di occhiali ed il telefono di mio figlio. Tutto ciò avvenuto a Salerno oggi (ieri, ndr) il 24 maggio 2026. E siamo stufi di subire questi malviventi.. volevo solo passare una giornata tranquilla in famiglia", ha concluso l'uomo. Tantissimi i messaggi di solidarietà, molti anche di richiesta per maggiore sicurezza.

I furti negli abitacoli sono, da sempre, i maggiormente comuni: per i ladri, infatti, i rischi sono pochi trattandosi di refurtiva spesso di poco valore, che spingono le vittime talvolta perfino a non denunciare. Con gli autoradio che, grazie alla digitalizzazione, si sono fatti rari nelle automobili, ora gli obiettivi sono gli oggetti dimenticati dai proprietari: occhiali da sole, telefonini, in qualche caso portafogli e perfino giocattoli. In altri casi, invece, i ladri colpiscono soprattutto nei parcheggi dei centri commerciali durante le festività, "attratti" dalla possibilità di trovare nei portabagagli spese consistenti per regali e altro.