Bimbo di due anni si chiude in auto a Battipaglia, poliziotti spaccano il finestrino per salvarlo

Un bambino di 20 mesi, rimasto da solo in auto nel Salernitano, mentre giocava ha azionato le chiusure centralizzate; per trarlo in salvo i poliziotti hanno rotto i finestrini, un agente è rimasto ferito.

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La madre si era allontanata per qualche minuto per andare ad uno sportello bancomat nelle vicinanze e lui, rimasto da solo, si era messo a giocare. E, inavvertitamente, ha azionato le chiusure centralizzate. Risultato? È rimasto bloccato dentro, impossibile aprire il veicolo perché la donna aveva lasciato le chiavi nell'abitacolo. Protagonista della disavventura, a lieto fine, un bimbo di 20 mesi di Battipaglia, tratto in salvo dalla Polizia di Stato.

Una volta tornata al veicolo, parcheggiato davanti alla filiale di via Adige, e resasi conto di quello che era successo, la madre ha tentato di aprire le portiere ma senza riuscirci. Così non le è rimasto altro da fare che chiedere aiuto. È partita la segnalazione al 112 e, poco dopo, sono arrivati sul posto gli agenti del commissariato locale. Che si sono trovati davanti alle stesse difficoltà: con le chiavi rimaste dentro non si poteva azionare la chiusura e, naturalmente, era impossibile sperare di guidare in qualche modo il bambino a sbloccare le portiere.

Non essendoci altra possibilità, gli agenti hanno deciso di rompere uno dei finestrini per arrivare alla maniglia interna. Un intervento di precisione, per evitare che il piccolo, agitato all'interno dell'abitacolo, potesse ferirsi o venire investito dai vetri. Durante le operazioni di soccorso uno dei poliziotti è rimasto lievemente ferito da alcuni frammenti di vetro ad una mano e all'avambraccio ed è stato accompagnato al presidio ospedaliero di Battipaglia per le medicazioni del caso, le sue condizioni non destano preoccupazione. Il bimbo, invece, spaventato ma illeso, è stato affidato alla madre.