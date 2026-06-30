Bimbo di 11 anni investito e ricoverato al Santobono: identificato il pirata della strada

Si tratterebbe di un 32enne di Angri che, individuato dai carabinieri, avrebbe già ammesso le proprie responsabilità. Il bimbo è ancora in terapia intensiva.

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Individuato dai carabinieri il presunto pirata della strada che ha travolto un bambino di 11 anni a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, lo scorso sabato sera. Si tratterebbe di un 32enne di Angri, raggiunto nelle scorse ore dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore presso la sua abitazione. I militari dell'Arma, guidati dal comandante Gianfranco Albanese, sarebbero risaliti a lui una volta individuata l'automobile, una Golf di colore grigio, ritrovata sotto casa del 32enne, che avrebbe poi ammesso le proprie responsabilità.

La posizione del 32enne è ora al vaglio della Procura di Nocera Inferiore, competente per il territorio. Intanto, il bambino resta ricvoerato in terapia intensiva presso l'ospedale Santobono di Napoli. La prognosi resta riservata. Il piccolo era stato investito sabato sera, mentre attraversava la strada assieme ad un adulto. Il pirata della strada, dopo averlo investito, non si era fermato a prestare i soccorsi ed era fuggito.