Le scale del Lungomare, la mostra al Mann e i poster: Napoli celebra Lucio Dalla Le iniziative per ricordare il cantautore bolognese, legatissimo a Napoli, in quello che sarebbe stato il suo ottantesimo compleanno.

A cura di Redazione Napoli

Le scalette del Lungomare, la mostra al Mann, la foto iconica che diventa un poster "made in Napoli": Lucio Dalla oggi se fosse vivo festeggerebbe gli ottant'anni e il dolore per la sua scomparsa avvenuta nel nel 2012 in Francia è parzialmente mitigato dai tanti riconoscimenti che Napoli, una delle sue città d'adozione, gli tributa.

Da stamane le scale della banchina Santa Lucia che da via Partenope conducono al mare sono intitolate a Lucio Dalla. Il sindaco Gaetano Manfredi ha svelato la targa dedicata alla memoria dell'artista bolognese che aveva un forte legame con la città. Con il primo cittadino fra gli altri la consigliera comunale Alessandra Clemente, che per prima ha proposto di intitolare un luogo cittadino all'indimenticato artista bolognese.

All'evento, tra gli altri, anche Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito e tanti cittadini che hanno intonato alcune delle canzoni più famose di Dalla. L'artista, che oggi avrebbe compiuto 80 anni, aveva con la città di Napoli un legame speciale.

Leggi anche Paolo Sorrentino dal sindaco Manfredi, un nuovo film su Napoli e il sogno della città del Cinema

La mostra al Mann per Lucio Dalla

E oggi apre i battenti "Il sogno di essere napoletano" al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Al centro dell'esposizione, in dieci sezioni, una sala per celebrare la passione di Lucio Dalla per la cultura partenopea, ma anche il suo mare e la penisola sorrentina, che ispirò il celebre brano "Caruso". Tra le memorabilia anche la leggendaria maglia dell'Argentina con dedica donata a Dalla da Diego Armando Maradona.

La maglia che Maradona donò a Dalla

In mostra documenti, foto, copertine dei dischi, video, oggetti, abiti di scena, locandine dei film a cui ha partecipato, manifesti, la ricca collezione di cappelli e berretti.

L'esposizione a cura di Alessandro Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla, fino al 25 giugno, fa parte delle iniziative "Il MANN per la città" con la partecipazione di Archivio Luce Cinecittà e il patrocinio della Rai.

Il poster con la foto iconica

Fra le iniziative ce n'è una che Giuseppe Gix Musella, maestro tipografo (United Colors of Naples) ha portato avanti ristampando in serie limitata, col consenso di colui che la scattò negli anni Settanta, Renzo Chiesa, quella che forse è la più iconica delle foto di Lucio Dalla. Il risultato è un poster artigianale tutto "made in Napoli", in omaggio al grande artista bolognese.