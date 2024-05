video suggerito

Ladro rapina studentessa, ma perde il suo portafogli con le foto: nei guai 20enne napoletano Il giovane ha strappato il cellulare dalle mani della studentessa ed è fuggito, ma nella corsa ha perso il portadocumenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rapina una studentessa in piazza Municipio, strappandole il cellulare dalle mani, poi scappa via. Ma nella fuga perde il suo portadocumenti con le fototessere. Nei guai un 20enne napoletano, con precedenti di polizia. Il ragazzo è stato identificato dalla polizia di Stato, che lo ha rintracciato nei Quartieri Spagnoli. Il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata e lesioni personali. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria nella mattinata odi oggi.

La rapina in piazza Municipio

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, martedì 28 maggio 2024. I Falchi della Squadra Mobile di Napoli, mentre passavano in piazza Municipio, all'altezza dell'Università, hanno notato una ragazza in lacrime ed in evidente stato di agitazione. La giovane studentessa ha raccontato che, poco prima, era stata avvicinata da un uomo che le aveva strappato con la forza il cellulare dalle mani per poi darsi alla fuga.

Il giovane rintracciato ai Quartieri Spagnoli

In quegli attimi concitati, però il malfattore ha perso un portadocumenti, contenente tra l’altro alcune fototessere, che è stato recuperato dai poliziotti. Proprio grazie agli accertamenti condotti sulle fotografie, i poliziotti sono riusciti ad identificare il presunto autore del reato che, poche ore dopo, è stato rintracciato nei Quartieri Spagnoli. A quel punto, per il ragazzo è scattato il fermo.