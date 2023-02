Ladro entra in chiesa e distrugge vetrata e tabernacolo: il raid a Bacoli

Un ladro entra nella chiesa, rompe una vetrata mosaico e il tabernacolo ma fugge via, perché scatta l'antifurto. Il malvivente si sarebbe anche ferito, probabilmente tagliandosi con qualche scheggia. Il raid sarebbe avvenuto la scorsa settimana, nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino, la Parrocchia della Madonna del Buon Consiglio di Bacoli, in provincia di Napoli. Il parroco ha allertato i carabinieri di Pozzuoli, che stanno conducendo le indagini. La chiesa era stata recentemente ristrutturata. Secondo le prime stime, il danno potrebbe aggirarsi attorno a svariate migliaia di euro.

A raccontare l'episodio è l'associazione "Il Pappice" di Bacoli, che ha pubblicato le foto sulla sua pagina Facebook:

“Tra sabato e domenica scorsi – scrive il Pappice – verso l’una e mezza di notte, un malvivente – non professionista – è penetrato nella Madonna del Buon Consiglio. Ha distrutto una vetrata in mosaico – ferendosi lui stesso – e rotto il tabernacolo – senza rubare le ostie – in cerca di refurtiva, un danno di 8-10 mila euro”.

E aggiunge:

“Benché il parroco – accortosi per via dell’antifurto – abbia subito allertato i Carabinieri – accorsi da Pozzuoli – il danno è di natura materiale – la chiesa è stata ristrutturata recentemente – e non solo. Il danno è soprattutto sociale perché è stata colpita una ecclesia viva e vivifica, un luogo d’aggregazione e di comunità per una frazione – Cappella – che si riconosce anzitutto nella sua Patrona”.