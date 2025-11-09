La nuova Metro Linea 7 di Napoli apre domani, 10 novembre: corse dalle 7,30 alle 19,30

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Apre domani la nuova metro Linea 7 di Napoli: sarà inaugurata la stazione di Monte Sant'Angelo, la prima delle quattro nuove stazioni della nuova linea ferroviaria gestita da Eav. La nuova linea collega Fuorigrotta a Soccavo, con corse ogni 24 minuti: la prima alle 7,26, l'ultima alle 19,34. A Rione Traiano ci sarà lo scambio con la Circumflegrea, che consentirà di arrivare a Montesanto e al centro storico di Napoli.

Monte Sant’Angelo è la nuova stazione dell'arte napoletana, disegnata dall'archistar Anish Kapoor. Si tratta di una delle 14 stazioni Webuild della rete metropolitana di Napoli, tra le quali Toledo, Università, Dante, Museo e Materdei. Sulla Linea 7 proseguono i lavori anche per la seconda fermata della stazione Parco San Paolo che hanno superato il 50 per cento di avanzamento complessivo.

Gli scambi fino a Montesanto

Per chi arriva da Monte Sant’Angelo sarà possibile l’interscambio nel nodo di Montesanto con la Circumflegrea e la Cumana, che connettono il centro della città con l’area flegrea, e con la funicolare che raggiunge il quartiere Vomero. Sempre a Montesanto sono possibili ulteriori interconnessioni con la Linea 2 e con le vicine fermate centrali di Piazza Dante e Toledo della Linea 1, offrendo un’alternativa al trasporto privato in un’area ad alta densità abitativa.

La nuova stazione dell'arte

Realizzata da Webuild per conto di EAV (Ente Autonomo Volturno), soggetto attuatore della Regione Campania, Monte Sant’Angelo rientra tra le “Stazioni dell’Arte” di Napoli ospitando due monumentali installazioni dell’artista di fama internazionale Anish Kapoor posizionate ai due ingressi, quello a servizio del campus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e quello nel quartiere Rione Traiano. Le due opere sono sculture di dimensioni ciclopiche a forma di bocca che inglobano i visitatori accompagnandoli verso l’interno e trasformando l’ingresso in stazione in un viaggio immersivo che evoca la discesa agli Inferi. Anche l’ambiente interno, sviluppato in sotterraneo su un unico livello che degrada verso il basso, richiama l’antro di una caverna grazie all’effetto roccia naturale del rivestimento delle gallerie di transito. Scale mobili e caratteristici ascensori inclinati ispirati alle funicolari della città garantiscono l’accesso alle banchine.

Monte Sant’Angelo è la prima delle quattro nuove stazioni previste sulla Linea 7, che si estenderà per oltre 4,5 km quasi tutta in sotterraneo, con un collegamento finale alla stazione Mostra dove prevede un interscambio con la Cumana, con la Linea 6 e con la vicina fermata Campi Flegrei della Linea 2. Sulla Linea 7 Webuild è all’opera anche per la realizzazione della stazione Parco San Paolo, dove i lavori hanno superato il 50% di avanzamento complessivo e sono stati già ultimati i primi due livelli interrati sui cinque previsti. Per il terzo livello si sta completando il relativo solaio, mentre nei giorni scorsi sono state avviate anche le attività di scavo della nuova galleria di collegamento alla futura fermata di Terracina.

Webuild è attualmente impegnata anche nella costruzione della stazione Capodichino sulla Linea 1 che consentirà di collegare direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina – porto, aeroporto e rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità – e nel raddoppio della Cumana, che collega Napoli a Pozzuoli, su un tratto di circa 5 km compreso tra le stazioni Dazio e Cantieri.