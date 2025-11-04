A Napoli apre la metro Linea 7: prima corsa lunedì 10 novembre, gli orari

La metro Linea 7 di Napoli

A Napoli apre la metro Linea 7. Prima corsa lunedì 10 novembre 2025. Collegherà Soccavo a Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta, dove si trova l'Università. La nuova linea su ferro partenopea è gestita da Eav, Ente Autonomo Volturno, la società della mobilità regionale presieduta da Umberto De Gregorio. Le corse saranno 62 al giorno. Il biglietto sola andata costerà 1,50 euro.

Metro Linea 7 di Napoli: tutti gli orari delle corse

La metro linea 7 funzionerà tutti i giorni, con prima partenza alle ore 07,26 e ultima corsa alle ore 19,34. Avrà una frequenza di 24 minuti.

Grazie allo scambio con la linea Circumflegrea, anche questa gestita da Eav, sarà possibile arrivare dalla stazione di Montesanto, al centro storico di Napoli, fino al polo universitario di Monte Sant’Angelo, in circa 20 minuti, scambiando alla stazione di Soccavo con la Linea 7.

Allo stesso modo si riducono sensibilmente i tempi di collegamento su ferro verso Fuorigrotta per coloro che provengono dai comuni flegrei di Quarto o Licola e dagli stessi quartieri di Pianura e Soccavo. Terminale della tratta in esercizio la stazione di Monte Sant’Angelo, recentemente inaugurata alla presenza dell'artista Anish Kapoor, che sorge direttamente all’interno del campus universitario.

"È un’opera straordinaria – aveva detto il governatore Vincenzo De Luca, in un sopralluogo a Monte Sant'Angelo, l'11 settembre scorso – una delle più belle e complesse realizzate a Napoli dalla Regione Campania. La Linea 7 collegherà il campus dell'Università Federico II e il Rione Traiano con il centro di Napoli e i Campi Flegrei, con un percorso di 4,5 km che offrirà nuove e importanti possibilità di interconnessione con il sistema metropolitano esistente.Abbiamo acquistato i treni necessari per garantire un servizio continuativo ed efficiente. Il nostro obiettivo è chiaro: creare opere concrete che migliorino la vita dei cittadini e dei nostri territori. Questa nuova stazione non è solo un'opera di ingegneria, ma una vera e propria "stazione dell'arte", arricchita da un'imponente scultura architettonica realizzata dal grande artista contemporaneo Anish Kapoor. La sua opera non solo abbellisce l'ambiente, ma trasforma l'accesso dei passeggeri in un'esperienza unica, unendo funzionalità e bellezza. È l'ennesima dimostrazione del nostro impegno nel rendere la mobilità urbana un'occasione per creare arte pubblica di altissimo livello".