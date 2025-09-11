Inaugurata la metro Linea 7 di Monte Sant’Angelo a Fuorigrotta. Aprirà il 15 ottobre. Treni ogni 24 minuti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inaugurata la metro Linea 7 di Napoli che collega Fuorigrotta e Soccavo al centro storico. Il taglio del nastro della Stazione di Monte Sant'Angelo, realizzata da Webuild e ideata dall'archistar Anish Kapoor, questa mattina, giovedì 11 settembre, dopo 25 anni di lavori. Ma la metro aprirà al pubblico, però, tra oltre un mese, dopo la conclusione dei collaudi. Ci sarà un treno ogni 24 minuti, in coincidenza con la Circumflegrea, dalle 7 del mattino alle 20 di sera. La Linea 7, gestita da Eav, l'Ente Autonomo del Volturno, avrà tre fermate: Monte Sant’Angelo, la cui apertura è prevista per il prossimo mese, con un investimento pari a 140 milioni di euro; Parco San Paolo, in apertura nel 2027 con un investimento di 80 milioni di euro; e Terracina, il cui completamento è atteso per il 2029, con un investimento di 170 milioni di euro. L'importo complessivo per queste opere ammonta a 390 milioni di euro.

Il taglio del nastro oggi con De Luca: apertura tra un mese

Questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale della Stazione Monte Sant’Angelo, alla presenza dell’artista e progettista dell’opera Anish Kapoor. All’evento hanno partecipato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il presidente Eav, Umberto De Gregorio, e il Rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito. La metro, infatti, servirà specialmente gli studenti universitari di Monte Sant'Angelo.

L’opera è completamente finita e già oggi arrivano i treni da Soccavo. Ma per l'apertura al pubblico è necessaria l’ultima certificazione di Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. "L’obiettivo – spiegano da Eav è quello di aprire il servizio al pubblico entro la metà del mese di ottobre con un treno ogni 24 minuti in coincidenza con i treni della circumflegrea. In questo modo sarà possibile arrivare da Montesanto a Monte Sant’Angelo in 15-20 minuti dalle 7 alle 20.

La quarta stazione in viale Giochi del Mediterraneo

Il progetto si completerà con la futura realizzazione della Stazione Giochi del Mediterraneo e il collegamento alla stazione Mostra, già operativa sulla linea Cumana e punto di interscambio con la Linea 6 della metropolitana di Napoli. La Stazione Monte Sant’Angelo, interamente progettata dall’artista-architetto Anish Kapoor, rappresenta una delle opere più rilevanti del progetto, al servizio dei quartieri di Fuorigrotta e Soccavo. Tale infrastruttura collega l’Università, da cui prende il nome, e il Rione Traiano con il centro cittadino e i Campi Flegrei. I lavori di realizzazione sono iniziati circa venticinque anni fa, mentre EAV ha assunto la direzione delle attività solo quattro anni or sono, subentrando al Commissario straordinario.

Per quanto concerne la Stazione Parco San Paolo, è attualmente in fase avanzata di costruzione: sono già stati ultimati i primi due livelli interrati sui cinque complessivi previsti e sono in corso le attività per la realizzazione della nuova galleria in direzione Terracina. Complessivamente, l’avanzamento dei lavori ha raggiunto il 50%. È previsto a breve l’affidamento degli interventi preliminari e la posa delle paratie perimetrali della stazione Terracina. Nel 2023 è stato approvato il progetto di variante relativo alla collocazione della Stazione di via Terracina, la quale sarà completamente interrata, con un ingresso situato a livello strada. La tratta finale, prevista tra le stazioni di Terracina e Mostra, ha un valore stimato pari a 550 milioni di euro ed è attualmente in attesa di finanziamento.

De Luca: "Stazione Kapoor simbolo della Napoli contemporanea"

Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, la stazione Kapoor è "un'opera simbolo della Napoli contemporanea con i lavori partiti negli anni '90, che poi si sono un po' bloccati per strada come sempre accade a Napoli e abbiamo ripreso lavori 4 anni fa con Eav che ha finito un'opera davvero importante. È scultorea e architettonica, è un unicum dal punto di vista artistico. I cittadini vedranno che è un'opera splendida. La Regione ha pagato 400 milioni di euro per questa linea e ne siamo orgogliosi, creando civiltà e lasciando anche un segno artistico di Kapoor che prima mi parlava di divina commedia, dell'Inferno".

Non è mancata una stoccata alla metro Linea 6 realizzata dal Comune di Napoli, inaugurata nell'estate 2024 e che attualmente chiude alle 15. "Per questa nuova linea della metropolitana a Monte Sant'Angelo – ha detto De Luca con la consueta ironia – abbiamo acquistato i treni per metterla subito in funzione fino a sera. Lo dico perché in altri segmenti metropolitani a Napoli bisogna ancora acquistare i treni e dico, muoviamoci, perché il servizio si ferma ogni giorno dopo poche ore".