Incidente a piazza Borsa a Napoli, ferito poliziotto: trasportato al Cto

Incidente in piazza Giovanni Bovio questa mattina a Napoli, anche conosciuta come piazza Borsa, per la presenza del palazzo della Borsa, oggi sede della Camera di Commercio di Napoli. Nel sinistro, a quanto si apprende, è rimasto ferito un poliziotto, che sarebbe scivolato, facendosi male, per motivi non chiari. L'agente è stato subito soccorso dai colleghi e dai militari dell'Esercito Italiano che erano sul posto, nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 11,00 di questa mattina, mercoledì 12 novembre. Per consentire i soccorsi, la piazza è stata chiusa per qualche minuto, sul lato di Corso Umberto I, ma la circolazione è stata ripristinata quasi subito.

Piazza Bovio chiusa per incidente per alcuni minuti: il ferito trasportato al Cto

Sul posto sono arrivati i sanitari dell'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche necessarie, il ferito è stato stabilizzato, imbarellato e quindi trasportato in sicurezza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cto, afferente all'Ospedale dei Colli di Napoli, per eventuali ulteriori accertamenti. Le sue condizioni di salute non sarebbero giudicate gravi. Non è chiaro ancora se nell'incidente siano stati coinvolti anche terzi.

Da tempo, i cittadini napoletani chiedono di migliorare le condizioni di sicurezza di Corso Umberto I, il Rettifilo di Napoli, una delle strade dello shopping più famose del centro storico, che collega, appunto, piazza Bovio a piazza Garibaldi. Recentemente il Comune di Napoli ha fatto installare, tramite la Napoli Servizi, le strisce pedonali rialzate in diversi attraversamenti, con segnaletica luminosa, in modo da renderli visibili e sicuri anche di notte.