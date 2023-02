Incendio nel Napoletano, fabbrica di guanti distrutta dalle fiamme Il rogo in via Carafa a Cercola, in provincia di Napoli. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un violento incendio è scoppiato nella notte a Cercola, comune al confine orientale di Napoli. Divorata dalle fiamme una fabbrica di guanti. Il rogo è scoppiato, per motivi ancora da chiarire, in via Carafa, al numero civico 20. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, arrivati con diverse squadre e autobotti, e i carabinieri della tenenza di Cercola.

Distrutta una fabbrica di guanti a Cercola

Le fiamme hanno avvolto solo la fabbrica, ma hanno risparmiato gli edifici circostante. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore, è stato possibile, infatti, circoscrivere l'incendio, evitando che potesse propagarsi ulteriormente. Non si registrerebbero feriti, secondo le prime informazioni.

Indagano i carabinieri

Sono già partire le indagini dei militari dell'Arma dei carabinieri per cercare di chiarire l'origine del rogo. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui è scoppiato l'incendio.

Sempre oggi, un incendio ha distrutto un'abitazione a Paternopoli, in provincia di Avellino: salvo l'uomo di 94 anni che viveva all'interno, riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l'intero appartamento. L'uomo è stato poi portato in una casa per anziani dove ha trovato riparo e dove resterà in attesa di trovare una nuova sistemazione. Tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri: ancora ignote le cause dell'incendio, che hanno avvolto la casa in pochissimo tempo, riducendola di fatto in un cumulo di macerie.