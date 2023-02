Incendio in una abitazione: 94enne scappa in tempo e si salva, distrutto l’appartamento Incendio a Paternopoli, in provincia di Avellino: salvo il 94enne che viveva nell’abitazione, distrutta dalle fiamme in poche ore. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le fiamme durante le operazioni dei vigili del fuoco

Un incendio ha distrutto un'abitazione a Paternopoli, in provincia di Avellino: salvo l'uomo di 94 anni che viveva all'interno, riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l'intero appartamento. L'uomo è stato poi portato in una casa per anziani dove ha trovato riparo e dove resterà in attesa di trovare una nuova sistemazione. Tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri: ancora ignote le cause dell'incendio, che hanno avvolto la casa in pochissimo tempo, riducendola di fatto in un cumulo di macerie.

Tutto è avvenuto in via Capuani, nel comune irpino di Paternopoli. Qui per cause ancora da accertare si è sviluppato un violento incendio nella notte, che ha riguardato un'abitazione privata formata in gran parte da muratura, parti in legno e lamiere. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda per domare le fiamme, ai quali si è aggiunta un'autobotte dalla sede centrale di via Zigarelli. Le fiamme sono state spente prima che invadessero anche le altre abitazioni. In salvo invece l'uomo che in quel momento era presente in casa: il 94enne, unico residente nell'abitazione, ha avuto la prontezza di mettersi in salvo appena ha capito che l'incendio si stava sviluppando e prima che fosse troppo tardi. Non ha avuto bisogno di cure, ma è stato temporaneamente portato in una vicina casa per anziani dove ha potuto trovare riparo per la notte. Sul posto intanto anche le forze dell'ordine per indagare sulle cause dell'incendio.