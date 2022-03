Incendio in un appartamento a Casalnuovo, evacuato l’edificio L’incendio nella tarda serata di ieri in via Monsignor Peluso: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme ed evacuato la palazzina.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, martedì 8 marzo, a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, per un incendio che ha coinvolto un appartamento in via Monsignor Peluso. Il rogo, per la precisione, ha coinvolto l'appartamento sito al piano rialzato di una palazzina di cinque piani: sul posto, intorno alle 23, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, unitamente ai carabinieri della stazione di Marigliano, che si sono adoperati, insieme ai pompieri, per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente, non si registrano feriti: la famiglia che vive nell'appartamento interessato dall'incendio e le famiglie che vivono ai piani superiori, però, sono state evacuate in via precauzionale; l'appartamento ha riportato danni ingenti. Militari dell'Arma e vigili del fuoco sono al lavoro per determinare le precise cause dell'incendio: non si esclude che le fiamme siano state causate da un corto circuito elettrico.

Momenti di paura, qualche giorno fa, anche nel cuore di Napoli, in via Santa Lucia, a due passi dal Lungomare cittadino: un incendio, con conseguente esplosione, si è verificato in un appartamento al terzo piano di un edificio che sorge all'angolo con via Serapide. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno evacuato i residenti, salvando anche una donna anziana. Ancora da accertare con precisione le cause dell'incendio: le fiamme hanno coinvolto anche un condizionatore posizionato sulla facciata del palazzo, che è esploso.