Napoli, incendio ed esplosione in un appartamento in via Santa Lucia A fuoco un appartamento al terzo piano di uno stabile fra via Santa Lucia e via Serapide. Donna anziana salvata dalla polizia. Ancora ignote le ragioni del rogo.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’incendio in via Santa Lucia / foto Fanpage.it

Esplosione e incendio questa mattina in un appartamento al terzo piano di un palazzo tra via Santa Lucia e via Serapide, nella zona del Lungomare di Napoli. Ancora da chiarire le ragioni del rogo. Sul posto la Polizia di Stato che ha evacuato i residenti dell'edificio ed ha salvato anche una donna anziana. Sono stati allertati i vigili del fuoco per domare le fiamme, arrivati sul posto attorno alle 13.10 con una gru e una autobotte.

Intervento dei vigili del fuoco (Foto Fanpage.it)

La zona interessata dall'incendio è quella di via Santa Lucia, ad angolo con via Serapide, in corrispondenza di Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale della Campania, poco distante da piazza Nazario Sauro. Sotto il palazzo, subito dopo lo scoppio dell'incendio, si erano fermati gruppi di turisti e curiosi, poi allontanati dalle forze dell'ordine giunte per i soccorsi, perché dal palazzo stava cominciando a cadere cenere e calcinacci.

Le ragioni dell'incendio in via Santa Lucia

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero sprigionate in un appartamento che si trova al terzo piano di un edificio che affaccia in via Santa Lucia, nel quartiere di Chiaia, dal quale si sta è levata subito una grossa nuvola di fumo nero. Alcune persone presenti hanno raccontato anche di aver sentito delle forti esplosioni prima dell'incendio. Ancora da accertare le cause del rogo, che ha investito anche un condizionatore che si trova sulla facciata esterna del palazzo, che è esploso.

L'incendio si è poi esteso anche all'appartamento del piano superiore. Tra i primi ad intervenire sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che, come detto, sono riusciti subito a trarre in salvo una donna anziana. Le forze dell'ordine sono arrivate subito perché proprio di fronte al luogo dell'incendio ci sono le camionette con le squadre di scorta alla Regione Campania. Due anni fa il palazzo interessato dall'incendio era stato oggetto di una ristrutturazione della facciata. L'edificio è composto da 5 piani.