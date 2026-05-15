Pistola con caricatore potenziato, arrestato il fratello di Ugo Russo, 15enne ucciso a Santa Lucia

Alfredo Russo, 24 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato: è il fratello di Ugo Russo, il 15enne ucciso da un carabiniere durante un tentativo di rapina a Santa Lucia nel 2020.

Ugo Russo

È stato arrestato Alfredo Russo, 24 anni: si tratta del fratello di Ugo Russo, il ragazzo di 15 anni ucciso da un carabiniere che tentava di rapinare, nella zona di Santa Lucia, sul Lungomare di Napoli, nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo del 2020. Nelle scorse ore, Alfredo Russo è stato arrestato dai poliziotti, al termine di un'articolata indagine, in quanto nel giugno del 2024 portò in un luogo pubblico due pistole di grosso calibro, tenendole bene in vista, mentre si aggirava per il centro storico di Napoli, tra piazza Bellini e via Santa Maria di Costantinopoli.

Il 24enne, inoltre, durante l'esecuzione della misura cautelare, durante una perquisizione, è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa; l'arma era dotata di un caricatore potenziato, prolungato nella sua lunghezza, capace di contenere 20 proiettili calibro 9×19.

Nei confronti di Alfredo Russo, pertanto, i poliziotti hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere per porto e detenzione di arma da sparo, aggravati dalle modalità mafiose; il 24enne era già stato arrestato nel 2021 per essersi scagliato contro dei poliziotti che stavano effettuando controlli all'edicola votiva eretta in memoria del fratello.

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L'omicidio di Ugo Russo

La notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo del 2020, Ugo Russo, in compagnia di un amico, ha tentato di rapinare l'orologio a un uomo che si trovava in macchina in via Generale Giordano Orsini, nel Borgo di Santa Lucia, a ridosso di Castel dell'Ovo e del Lungomare di Napoli. La vittima, un carabiniere in quel momento in borghese poiché libero dal servizio, ha però estratto la pistola e ha sparato contro Ugo Russo, uccidendolo.

Il processo nei confronti del militare dell'Arma è ancora in corso per accertare la dinamica di quanto accaduto quella notte. Proprio di recente, la famiglia di Ugo Russo si è riunita per commemorare il sesto anniversario della morte del 15enne, chiedendo che la giustizia faccia il suo corso e che si arrivi presto alla verità.