Incendio in casa a San Gennaro Vesuviano: morta una donna, ferito il marito Per la donna non c’è stato nulla da fare, mentre il marito è rimasto ustionato nel tentativo di soccorrerla. Si indaga per stabilire le cause del rogo.

Ci sono ancora punti sui cui fare luce nella morte di una donna anziana, deceduta oggi, martedì 15 febbraio, nell'incendio divampato nel suo appartamento di via Cozzolino, a San Gennaro Vesuviano, nella provincia di Napoli. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, che sta ricostruendo con precisione la dinamica di quanto accaduto e la cause del rogo: secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da una stufa posta accanto al letto sul quale la donna era solita riposare. Nonostante il tempestivo intervento di vigili del fuoco, sanitari e forze dell'ordine, per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Nel rogo è rimasto ustionato e ferito anche il marito della vittima, anch'egli anziano, ma non sono note le sue condizioni di salute.

Un morto in un incendio anche a Casavatore

Lo scorso 11 febbraio, invece, un uomo di 42 anni è deceduto per le gravi ferite riportate nell'incendio della sua abitazione a Casavatore, ancora nella provincia di Napoli. Il rogo risale a mercoledì 9 febbraio e la cause sono ancora da accertare: pare che le fiamme siano divampate in un'abitazione in via San Pietro in seguito a una esplosione. Il rogo era stato domato dai vigili del fuoco e il 42enne era stato soccorso dal 118 insieme al padre, un uomo di 73 anni; ad avere la peggio proprio il più giovane dei due, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, e purtroppo deceduto due giorni più tardi a causa delle ferite riportate.